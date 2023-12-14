Оккупанты обстреливают Херсон
Армия РФ прямо сейчас наносит очередные удары по Херсону. В настоящее время местные власти призывают людей находиться в укрытиях.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко, пишет Суспільне Херсон.
"Военные РФ обстреливают Херсон, сообщил руководитель МВА Мрочко. Он призвал людей находиться в укрытиях", — говорится в сообщении.
Последствия ночной атаки на Херсон
Ранее Роман Мрочко на своей странице в Facebook сообщал, что из-за ночных вражеских обстрелов Херсона пострадал один человек.
"80-летняя женщина получила взрывчатую травму и осколочное ранение грудной клетки. Ей оказана медицинская помощь. Травмированная отказалась от госпитализации", — написал он.
Напомним, в Херсоне, который россияне ежедневно обстреливают из разного типа вооружения, уже вскоре заработают две подземные больницы. Почти ни одно наземное медицинское учреждение в городе не уцелело из-за регулярных вражеских обстрелов.
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