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Оккупанты обстреливают Херсон

14 декабря 2023 11:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты обстреливают Херсон
Последствия обстрела Херсона в феврале 2023 года. Фото: Суспільне Херсон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Армия РФ прямо сейчас наносит очередные удары по Херсону. В настоящее время местные власти призывают людей находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко, пишет Суспільне Херсон.

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"Военные РФ обстреливают Херсон, сообщил руководитель МВА Мрочко. Он призвал людей находиться в укрытиях", — говорится в сообщении.

атака на Херсонщину
Скриншот сообщения из Telegram Суспільне Херсон

Последствия ночной атаки на Херсон

Ранее Роман Мрочко на своей странице в Facebook сообщал, что из-за ночных вражеских обстрелов Херсона пострадал один человек.

"80-летняя женщина получила взрывчатую травму и осколочное ранение грудной клетки. Ей оказана медицинская помощь. Травмированная отказалась от госпитализации", — написал он.

атака на Херсонщину
Скриншот сообщения из Facebook Романа Мрочка

Напомним, в Херсоне, который россияне ежедневно обстреливают из разного типа вооружения, уже вскоре заработают две подземные больницы. Почти ни одно наземное медицинское учреждение в городе не уцелело из-за регулярных вражеских обстрелов.

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