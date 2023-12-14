Оккупанты обстреливают Херсон

Последствия обстрела Херсона в феврале 2023 года. Фото: Суспільне Херсон

Армия РФ прямо сейчас наносит очередные удары по Херсону. В настоящее время местные власти призывают людей находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко, пишет Суспільне Херсон.

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"Военные РФ обстреливают Херсон, сообщил руководитель МВА Мрочко. Он призвал людей находиться в укрытиях", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Суспільне Херсон

Последствия ночной атаки на Херсон

Ранее Роман Мрочко на своей странице в Facebook сообщал, что из-за ночных вражеских обстрелов Херсона пострадал один человек.

"80-летняя женщина получила взрывчатую травму и осколочное ранение грудной клетки. Ей оказана медицинская помощь. Травмированная отказалась от госпитализации", — написал он.

Скриншот сообщения из Facebook Романа Мрочка

Напомним, в Херсоне, который россияне ежедневно обстреливают из разного типа вооружения, уже вскоре заработают две подземные больницы. Почти ни одно наземное медицинское учреждение в городе не уцелело из-за регулярных вражеских обстрелов.