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У Херсоні з'являться дві підземні лікарні

14 грудня 2023 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Херсоні з'являться дві підземні лікарні
Одна зі зруйнованих лікарень у Херсоні. Фото: Суспільне
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У Херсоні, який росіяни щоденно обстрілюють з різного типу озброєння, вже невдовзі запрацюють дві підземні лікарні. Майже жоден наземний медичний заклад у місті не вцілів через регулярні ворожі обстріли.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону

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За словами Соболевського, через регулярні обстріли росіян у Херсоні майже жодна наземна лікарня не вціліла. Через це у місті відкриють два підземні медичні заклади: перинатальний центр та одну з міських лікарень, де буде операційна, у якій можна буде постійно працювати.

"Це пов’язано з тим, що у Херсоні майже не залишилося жодної лікарні, яка хоч раз не зазнавала обстрілів. Деякі лікарні вже мало близько двох десятків обстрілів з моменту деокупації. Йде постійна боротьба за життєдіяльність медзакладів", — розповів він.

Обстріли Херсонщини за добу

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що лише за попередню добу росіяни 114 разі обстріляли регіон, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, з них — один ракетний. По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; бізнес-центр у Херсоні", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще одна дістала поранення. 

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Нагадаємо,12 грудня зранку російські окупанти обстріляли центр Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок ворожої атаки поранені двоє людей.

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