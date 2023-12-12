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Окупанти обстріляли центр Херсона, є поранені

12 грудня 2023 09:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли центр Херсона, є поранені
Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли центр Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок ворожої атаки поранені двоє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Мрочко розповів, що близько 07:00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли центральну частину Херсона, зокрема Корабельний район.  

Внаслідок цієї атаки отримали поранення двоє чоловіків, віком 29 та 54 роки. Наразі вони перебувають в лікарні. 

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Обстріли Херсонщини за добу

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за останню добу окупанти 125 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, гуртожиток та адмінбудівлю у Херсоні", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілів загарбників загинула одна людина, ще чотири — поранені.

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Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти випустили вісім крилатих ракет по Київській області. Силам ППО вдалося знищити усі ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків є руйнування та четверо постраждалих. 

Окрім того, загарбники атакували "шахедами" Миколаївську область. Там внаслідок падіння уламків виникла пожежа та пошкоджені будинки. 

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