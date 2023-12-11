У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищили цієї ночі

Робота ППО вночі. Фото: ОК "Північ"

Сьогодні вночі, 11 грудня, окупанти атакували Україну 18 безпілотниками типу "Shahed" та вісьмома балістичними ракетами вдарили по Київщині. Українська ППО знищила усі ворожі цілі.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що цієї ночі росіяни випустили 18 дронів з окупованого Криму, райони пусків — Чауда, Бельбек. А балістичні ракети летіли на Київщину з Брянської області (РФ).

"Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість — на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, знищені усі балістичні ракети зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Нагадаємо, ранці 11 грудня РФ атакувала столицю балістичними ракетами. Внаслідок роботи ППО падіння уламків зафіксували в Дарницькому та Голосіївському районах.

Також відомо, що внаслідок обстрілу у Києві є постраждалі.