У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищили цієї ночі
Сьогодні вночі, 11 грудня, окупанти атакували Україну 18 безпілотниками типу "Shahed" та вісьмома балістичними ракетами вдарили по Київщині. Українська ППО знищила усі ворожі цілі.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Нічна атака на Україну: як відпрацювала ППО
У відомстві розповіли, що цієї ночі росіяни випустили 18 дронів з окупованого Криму, райони пусків — Чауда, Бельбек. А балістичні ракети летіли на Київщину з Брянської області (РФ).
"Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість — на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, знищені усі балістичні ракети зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".
Нагадаємо, ранці 11 грудня РФ атакувала столицю балістичними ракетами. Внаслідок роботи ППО падіння уламків зафіксували в Дарницькому та Голосіївському районах.
Також відомо, що внаслідок обстрілу у Києві є постраждалі.
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