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Нічна атака на Київ — є постраждалі

11 грудня 2023 05:04
оновлено: 05:54
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Нічна атака на Київ — є постраждалі
Атака на Київ 11 грудня
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Росія у ніч проти 11 грудня атакувала столицю. Внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі посраждали четверо людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами Кличка, уламки також виявили на території магазин-складу в Дарницькому районі.

"Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", — мер Києва Віталій Кличко. 

04:17. Сили оборони попередили про ракетну небезпеку.

04:39. У місті працює ППО.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: скриншот

04:50. Уламки впали в Дарницькому та Голосіївському районах.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: скриншот

05:02. Відбій повітряної тривоги в Києві.

В Києві оголосили відбій тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, РФ атакує столицю. Внаслідок роботи ППО падіння уламків зафіксували в Дарницькому та Голосіївському районах.

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