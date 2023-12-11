Нічна атака на Київ — є постраждалі
11 грудня 2023 05:04
оновлено: 05:54
Атака на Київ 11 грудня
Росія у ніч проти 11 грудня атакувала столицю. Внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі посраждали четверо людей.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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За словами Кличка, уламки також виявили на території магазин-складу в Дарницькому районі.
"Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", — мер Києва Віталій Кличко.
04:17. Сили оборони попередили про ракетну небезпеку.
04:39. У місті працює ППО.
04:50. Уламки впали в Дарницькому та Голосіївському районах.
05:02. Відбій повітряної тривоги в Києві.
Нагадаємо, РФ атакує столицю. Внаслідок роботи ППО падіння уламків зафіксували в Дарницькому та Голосіївському районах.
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