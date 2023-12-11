Нічна атака на Київ — є постраждалі

Атака на Київ 11 грудня

Росія у ніч проти 11 грудня атакувала столицю. Внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі посраждали четверо людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами Кличка, уламки також виявили на території магазин-складу в Дарницькому районі.

"Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", — мер Києва Віталій Кличко.

04:17. Сили оборони попередили про ракетну небезпеку.

04:39. У місті працює ППО.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: скриншот

04:50. Уламки впали в Дарницькому та Голосіївському районах.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: скриншот

05:02. Відбій повітряної тривоги в Києві.

В Києві оголосили відбій тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, РФ атакує столицю. Внаслідок роботи ППО падіння уламків зафіксували в Дарницькому та Голосіївському районах.