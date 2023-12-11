В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

Работа ПВО ночью. Фото: ОК "Север"

Сегодня ночью, 11 декабря, оккупанты атаковали Украину 18 беспилотниками типа "Shahed" и восемью баллистическими ракетами ударили по Киевской области. Украинская ПВО уничтожила все вражеские цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью россияне выпустили 18 дронов из оккупированного Крыма, районы пусков — Чауда, Бельбек. А баллистические ракеты летели в Киевскую область из Брянской области (РФ).

"Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство — в Николаевской области. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены все баллистические ракеты зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Напомним, ранцы 11 декабря РФ атаковала столицу баллистическими ракетами. В результате работы ПВО падение обломков зафиксировали в Дарницком и Голосеевском районах.

Также известно, что в результате обстрела в Киеве пострадали.