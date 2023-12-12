Оккупанты обстреляли центр Херсона, есть раненые

Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате вражеской атаки ранены два человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Мрочко рассказал, что около 07:00 российские войска из временно оккупированного левобережья обстреляли центральную часть Херсона, в частности Корабельный район.

В результате этой атаки получили ранения двое мужчин в возрасте 29 и 54 года. В настоящее время они находятся в больнице.

Обстрелы Херсонской области за сутки

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за последние сутки оккупанты 125 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 597 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 43 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, общежитие и админздание в Херсоне", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов захватчиков погиб один человек, еще четыре — ранены.

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты выпустили восемь крылатых ракет по Киевской области. Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели, однако в результате падения обломков есть разрушения и четверо пострадавших.

Кроме того, захватчики атаковали "шахедами" Николаевскую область. Там в результате падения обломков возник пожар и поврежденные дома.