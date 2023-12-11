Атака БпЛА на Миколаївщину — військові показали наслідки обстрілів

Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Цієї ночі окупанти випустили по Миколаївській області ударні дрони типу "Shahed-131/136". Українська ППО знищила усі безпілотники, проте внаслідок падіння уламків є руйнування.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та в Силах оборони півдня України.

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Як відомо, у ніч проти 11 грудня, сили ППО на Миколаївщині знищили 13 "шахедів". Попри це у регіоні є пошкодження внаслідок падіння уламків.

Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes 1 / 6

У Силах оборони півдня України наголосили, що навіть при результативній бойовій роботі сил протиповітряної оборони ударні дрони ворога несуть небезпеку.

"Не нехтуйте сигналами тривог, обов'язково переходьте в укриття і не залишайте їх до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні.

Інші обстріли регіону

Водночас Кім розповів, що у Миколаївському районі 10 грудня окупанти тричі за добу завдали артилерійських обстрілів по акваторії та Очакові Очаківської громади.

Водночас вночі, 10 грудня, в населеному пункті Куцурубської громади, також внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована. На щастя, постраждалих немає.

Також є руйнування у Баштанському районі в місті Снігурівка. Там внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі наша ППО знищила усі 18 "шахедів" та вісім крилатих ракет, які росіяни випустили по Україні.