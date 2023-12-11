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Атака БпЛА на Миколаївщину — військові показали наслідки обстрілів

11 грудня 2023 09:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Атака БпЛА на Миколаївщину — військові показали наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі окупанти випустили по Миколаївській області ударні дрони типу "Shahed-131/136". Українська ППО знищила усі безпілотники, проте внаслідок падіння уламків є руйнування.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та в Силах оборони півдня України.  

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Як відомо, у ніч проти 11 грудня, сили ППО на Миколаївщині знищили 13 "шахедів". Попри це у  регіоні є пошкодження внаслідок падіння уламків.

  • Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/SJTF_Odes
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У Силах оборони півдня України наголосили, що навіть при результативній бойовій роботі сил протиповітряної оборони ударні дрони ворога несуть небезпеку. 

"Не нехтуйте сигналами тривог, обов'язково переходьте в укриття і не залишайте їх до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні. 

Інші обстріли регіону

Водночас Кім розповів, що у Миколаївському районі 10 грудня окупанти тричі за добу завдали артилерійських обстрілів по акваторії та Очакові Очаківської громади. 

Водночас вночі, 10 грудня, в населеному пункті Куцурубської громади, також внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована. На щастя, постраждалих немає.

Також є руйнування у Баштанському районі в місті Снігурівка. Там внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

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Нагадаємо, сьогодні вночі наша ППО знищила усі 18 "шахедів" та вісім крилатих ракет, які росіяни випустили по Україні. 

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