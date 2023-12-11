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Атака БпЛА на Николаевскую область – военные показали последствия обстрелов

11 декабря 2023 09:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака БпЛА на Николаевскую область – военные показали последствия обстрелов
Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью оккупанты выпустили по Николаевской области ударные дроны типа "Shahed-131/136". Украинская ПВО уничтожила все беспилотники, однако в результате падения обломков есть разрушения.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и в Силах обороны юга Украины.

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Как известно, в ночь на 11 декабря, силы ПВО в Николаевской области уничтожили 13 "шахедов". Несмотря на это, в регионе есть повреждения в результате падения обломков.

  • Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/SJTF_Odes
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В Силах обороны юга Украины отметили, что даже при результативной боевой работе сил противовоздушной обороны ударные дроны врага представляют опасность.

"Не пренебрегайте сигналами тревог, обязательно переходите в укрытие и не оставляйте их до отбоя тревоги", — говорится в сообщении.

Другие обстрелы региона

В то же время Ким рассказал, что в Николаевском районе 10 декабря оккупанты трижды в сутки нанесли артиллерийские обстрелы по акватории и Очакову Очаковской громады.

В то же время, ночью, 10 декабря, в населенном пункте Куцурубской громады, также в результате падения обломков сбитого БпЛА типа "Shahed-131/136" возник пожар складского помещения с оперативно ликвидированной сельскохозяйственной техникой. К счастью, пострадавших нет.

Также есть разрушение в Баштанском районе в городе Снигуривка. Там в результате падения обломков сбитого БпЛА возникло воспламенение пустого складского помещения на территории агропредприятия, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

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Напомним, сегодня ночью наша ПВО уничтожила все 18 "шахедов" и восемь крылатых ракет, которые россияне выпустили по Украине.

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