В Херсоне появятся две подземные больницы

Одна из разрушенных больниц в Херсоне. Фото: Суспільне

В Херсоне, который россияне ежедневно обстреливают из разного типа вооружения, уже скоро заработают две подземные больницы. Почти ни одно наземное медицинское учреждения в городе не уцелело из-за регулярных вражеских обстрелов.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что известно о медицинских учреждениях в Херсоне

По словам Соболевского, из-за регулярных обстрелов россиян в Херсоне почти ни одна наземная больница не уцелела. Поэтому в городе откроют два подземных медицинских учреждения: перинатальный центр и одну из городских больниц, где будет операционная, в которой можно будет постоянно работать.

"Это связано с тем, что в Херсоне почти не осталось ни одной больницы, которая хоть раз не подвергалась обстрелам. Некоторые больницы уже имели около двух десятков обстрелов с момента деоккупации. Идет постоянная борьба за жизнедеятельность медучреждений", — рассказал он.

Обстрелы Херсона за сутки

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что только за предыдущие сутки россияне в 114 случаях обстреляли регион, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации, из них — один ракетный. По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, учебное заведение и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; бизнес-центр в Херсоне", — говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения.

Напомним, 12 декабря утром российские оккупанты обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате вражеской атаки ранены два человека.