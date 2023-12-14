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В Херсоне появятся две подземные больницы

14 декабря 2023 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Херсоне появятся две подземные больницы
Одна из разрушенных больниц в Херсоне. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Херсоне, который россияне ежедневно обстреливают из разного типа вооружения, уже скоро заработают две подземные больницы. Почти ни одно наземное медицинское учреждения в городе не уцелело из-за регулярных вражеских обстрелов.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

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По словам Соболевского, из-за регулярных обстрелов россиян в Херсоне почти ни одна наземная больница не уцелела. Поэтому в городе откроют два подземных медицинских учреждения: перинатальный центр и одну из городских больниц, где будет операционная, в которой можно будет постоянно работать.

"Это связано с тем, что в Херсоне почти не осталось ни одной больницы, которая хоть раз не подвергалась обстрелам. Некоторые больницы уже имели около двух десятков обстрелов с момента деоккупации. Идет постоянная борьба за жизнедеятельность медучреждений", — рассказал он.

Обстрелы Херсона за сутки

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что только за предыдущие сутки россияне в 114 случаях обстреляли регион, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации, из них — один ракетный. По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, учебное заведение и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; бизнес-центр в Херсоне", — говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения.

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Напомним, 12 декабря утром российские оккупанты обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате вражеской атаки ранены два человека.

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