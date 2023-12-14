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Окупанти обстрілюють Херсон

14 грудня 2023 11:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти обстрілюють Херсон
Наслідки обстрілів Херсона в лютому 2023 року. Фото: Суспільне Херсон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ прямо зараз завдає чергових ударів по Херсону. Наразі місцева влада закликає людей перебувати в укриттях.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко, пише Суспільне Херсон.

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"Військові РФ обстрілюють Херсон, повідомив керівник МВА Мрочко. Він закликав людей перебувати в укриттях", — йдеться у повідомленні.

атака на Херсонщину
Скриншот допису з Telegram Суспільне Херсон

Наслідки нічної атаки на Херсон

Раніше Роман Мрочко на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що через нічні ворожі обстріли Херсона постраждала одна людина. 

"80-річна жінка отримала вибухову травму і осколкове поранення грудної клітини. Їй надана медична допомога. Травмована відмовилась від госпіталізації", — написав він. 

атака на Херсонщину
Скриншот допису з Facebook Романа Мрочка

Нагадаємо, у Херсоні, який росіяни щоденно обстрілюють з різного типу озброєння, вже невдовзі запрацюють дві підземні лікарні. Майже жоден наземний медичний заклад у місті не вцілів через регулярні ворожі обстріли.

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