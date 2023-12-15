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В результате обстрела Херсона пострадали две женщины

15 декабря 2023 17:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В результате обстрела Херсона пострадали две женщины
Последствия обстрелов Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Херсонская окружная прокуратура открыла уголовное производство по обстрелу Херсона, произошедшему 15 декабря. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.

Об этом сообщили на Telegram-странице Херсонской окружной прокуратуры.

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"По данным следствия, 15 декабря около 12:50 российские военные в очередной раз обстреляли жилищный сектор города Херсон. Со взрывной травмой в состоянии средней тяжести, госпитализированы две пожилые женщины", — говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.

херсон
Последствия обстрелов Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что этой ночью российские оккупанты снова обстреляли Херсон. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Украину "шахедами", силы ПВО уничтожили все 14 дронов, выпущенных оккупантами.

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