В результате обстрела Херсона пострадали две женщины
Херсонская окружная прокуратура открыла уголовное производство по обстрелу Херсона, произошедшему 15 декабря. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.
Об этом сообщили на Telegram-странице Херсонской окружной прокуратуры.
Обстрел Херсона 15 декабря
"По данным следствия, 15 декабря около 12:50 российские военные в очередной раз обстреляли жилищный сектор города Херсон. Со взрывной травмой в состоянии средней тяжести, госпитализированы две пожилые женщины", — говорится в сообщении.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.
Ранее мы сообщали, что этой ночью российские оккупанты снова обстреляли Херсон. В результате попадания вражеского боеприпаса возник пожар в многоквартирном жилом доме.
Напомним, что этой ночью россияне атаковали Украину "шахедами", силы ПВО уничтожили все 14 дронов, выпущенных оккупантами.
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