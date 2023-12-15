Нічна атака шахедів — скільки цілей вдалося збити ППО

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб

У ніч на 15 грудня Росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Запуск здійснювався з Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Атака безпілотників в ніч на 15 грудня

Так, усі 14 безпілотників, запущених з Приморсько-Ахтарська, було збито в небі над Україною мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України.

Ворожі цілі знищили в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Кількість збитих цілей. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що в ніч на 15 грудня повітряна тривога лунала у Полтавській області. Там місцеві могли почути звуки вибухів.

Окрім того, про вибухи повідомляли й в Хмельницькій області України. За даними моніторингових каналів, там працювала ППО.

Також ми писали, що 14 грудня під час повітряної тривоги у Києві пролунав потужний вибух. Над столицею Сили ППО збили одну аеробалістичну ракету "Кинджал".