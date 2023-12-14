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Атака "Кинджалами" — в Повітряних силах розповіли, скільки цілей збила ППО

14 грудня 2023 21:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака "Кинджалами" — в Повітряних силах розповіли, скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні армія РФ атакувала Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал". Під ударом були міста Київ та Старокостянтинів, сили ППО збили одну ворожу ціль. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ

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"14 грудня 2023 року окупанти завдали ракетного удару "Кинджалами". Через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслєйка рф, о 14:09 по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Близько 14:15 було здійснено пуски ракет. "Прильоти" в район Старокостянтинова вже о 14:20", — йдеться у повідомленні. 

Загалом, армія РФ застосувала три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинджал". Їх випускали з трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області.

Мішенню окупантів стали Київ та Старокостянтинів. 

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено одну ракету Х-47М2 "Кинджал" в Київській області. Про наслідки влучань/невлучань ворожих ракет в Хмельницькій області, звісно, не коментуємо", — йдеться у повідомленні. 

Окрім цього, ворог застосував і фальшиві цілі. 

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. За словами Юрія Ігната, удар по місту здійснили ракетами "Кинджал". Водночас наслідки атаки відмовився розповідати. 

Додамо, також речник Повітряних сил розповів, що у небі над Києвом ППО збила "Кинджал".

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