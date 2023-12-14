Атака "Кинджалами" — в Повітряних силах розповіли, скільки цілей збила ППО

Робота ППО. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Сьогодні армія РФ атакувала Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал". Під ударом були міста Київ та Старокостянтинів, сили ППО збили одну ворожу ціль.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Атака РФ 14 грудня

"14 грудня 2023 року окупанти завдали ракетного удару "Кинджалами". Через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслєйка рф, о 14:09 по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Близько 14:15 було здійснено пуски ракет. "Прильоти" в район Старокостянтинова вже о 14:20", — йдеться у повідомленні.

Загалом, армія РФ застосувала три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинджал". Їх випускали з трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області.

Мішенню окупантів стали Київ та Старокостянтинів.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено одну ракету Х-47М2 "Кинджал" в Київській області. Про наслідки влучань/невлучань ворожих ракет в Хмельницькій області, звісно, не коментуємо", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ворог застосував і фальшиві цілі.

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. За словами Юрія Ігната, удар по місту здійснили ракетами "Кинджал". Водночас наслідки атаки відмовився розповідати.

Додамо, також речник Повітряних сил розповів, що у небі над Києвом ППО збила "Кинджал".