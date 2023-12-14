Атака "Кинжалами" — в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбила ПВО

Работа ПВО. Фото иллюстративное: из открытых источников

Сегодня армия РФ атаковала Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал". Под ударом находились города Киев и Староконстантинов, силы ПВО сбили одну враждебную цель.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Атака РФ 14 декабря

"14 декабря 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар "Кинжалами". Из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка России в 14:09 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Около 14:15 были выпущены четыре ракеты", — говорится в сообщении.

В целом армия РФ применила три аэробаллистических ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал". Их выпускали из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области.

Мишенью оккупантов стали Киев и Староконстантинов.

"Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожена одна ракета Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области. О последствиях попаданий/непопаданий вражеских ракет в Хмельницкой области, конечно, не комментируем", — говорится в сообщении.

Кроме того, враг применил и фальшивые цели.

Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. По словам Юрия Игната, удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время последствия атаки отказался рассказывать.

Добавим, также спикер Воздушных сил рассказал, что в небе над Киевом ПВО сбила "Кинжал".