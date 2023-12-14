Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака "Кинжалами" — в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбила ПВО arrow

Атака "Кинжалами" — в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбила ПВО

14 декабря 2023 21:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атака "Кинжалами" — в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбила ПВО
Работа ПВО. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня армия РФ атаковала Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал". Под ударом находились города Киев и Староконстантинов, силы ПВО сбили одну враждебную цель.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Атака РФ 14 декабря

"14 декабря 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар "Кинжалами". Из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка России в 14:09 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Около 14:15 были выпущены четыре ракеты", — говорится в сообщении.

В целом армия РФ применила три аэробаллистических ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал". Их выпускали из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области.

Мишенью оккупантов стали Киев и Староконстантинов.

"Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожена одна ракета Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области. О последствиях попаданий/непопаданий вражеских ракет в Хмельницкой области, конечно, не комментируем", — говорится в сообщении.

Кроме того, враг применил и фальшивые цели.

Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. По словам Юрия Игната, удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время последствия атаки отказался рассказывать.

Добавим, также спикер Воздушных сил рассказал, что в небе над Киевом ПВО сбила "Кинжал".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме