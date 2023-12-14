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РФ атакувала ракетами Хмельниччину — Ігнат повідомив про приліт

14 грудня 2023 17:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ атакувала ракетами Хмельниччину — Ігнат повідомив про приліт
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Новинарня
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. Відразу після цього російські окупанти атакували Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал". 

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Відбувся пуск ракет, і вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі, до Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був "приліт" у Хмельницькій області", — розповів Ігнат. 

Речник Повітряних сил підтвердив, що удар по місту здійснили ракетами "Кинджал". Водночас наслідки атаки відмовився розповідати. 

"Нехай ворог робить свої висновки. Не будемо давати інформацію, куди вони цілили, влучили чи не влучили", — додав Ігнат. 

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, зранку 14 грудня, близько 08:40 оголосили повітряну тривогу у Київській та Чернігівській областях. 

Приблизно через годину повітряна тривога звучала у всіх областях країни. Вона була пов'язана зі зльотом МіГ-31К. 

Втретє повітряну тривогу оголосили близько 14:00. У Повітряних силах попередили українців про активність ворожої авіації та загрозу ракетного удару. Зокрема, з російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К. 

Через годину, близько 15:40, стало відомо про зліт 6 бортів МіГ-31К. Відбулося декілька пусків ракет. 

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