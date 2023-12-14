В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
В Україні лунає повітряна тривога. Наразі загроза є для Київської та Чернігівської областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Що відомо станом на зараз
"Увага! Київська, Чернігівська області — ракетна небезпека!" — наголосили у повідомленні.
Також у ПС закликали киян перебувати в укриттях.
"Київ — в укриття!" — додали у відомстві.
Мапа повітряних тривог
Поки небезпека триває лише для двох областей, тому жителям необхідно перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня сили ППО знищили 41 з 42 ворожих ударних дронів типу "Shahed-136/131", які Росія випустила по Україні, зокрема півдні. Окрім того, окупанти атакували зенітними керованими ракетами С-300.
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