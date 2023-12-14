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В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

14 грудня 2023 08:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
Ракета у повітрі. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі загроза є для Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Київська, Чернігівська області — ракетна небезпека!" — наголосили у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Також у ПС закликали киян перебувати в укриттях. 

"Київ — в укриття!" — додали у відомстві. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Мапа повітряних тривог

Поки небезпека триває лише для двох областей, тому жителям необхідно перебувати в укриттях до відбою тривоги. 

загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня сили ППО знищили 41 з 42 ворожих ударних дронів типу "Shahed-136/131", які Росія випустила по Україні, зокрема півдні. Окрім того, окупанти атакували  зенітними керованими ракетами С-300.

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