В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время есть угроза для Киевской и Черниговской областей.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Что известно по состоянию на сейчас
"Внимание! Киевская, Черниговская области — ракетная опасность!" — отметили в сообщении.
Также в ПС призвали киевлян находиться в укрытиях.
"Киев — в укрытие!" — добавили в ведомстве.
Карта воздушных тревог
Пока опасность есть только в двух областях, поэтому жителям необходимо находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Напомним, в ночь на 14 декабря силы ПВО уничтожили 41 из 42 вражеских ударных дронов типа "Shahed-136/131", которые Россия выпустила по Украине, в том числе на юге. Кроме того, оккупанты атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300.
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