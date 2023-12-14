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В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

14 декабря 2023 08:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время есть угроза для Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Киевская, Черниговская области — ракетная опасность!" — отметили в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушные Силы ВСУ

Также в ПС призвали киевлян находиться в укрытиях.

"Киев — в укрытие!" — добавили в ведомстве.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушные Силы ВСУ

Карта воздушных тревог

Пока опасность есть только в двух областях, поэтому жителям необходимо находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, в ночь на 14 декабря силы ПВО уничтожили 41 из 42 вражеских ударных дронов типа "Shahed-136/131", которые Россия выпустила по Украине, в том числе на юге. Кроме того, оккупанты атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300.

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