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В Україні повітряна тривога — у небі ворожа авіація

14 грудня 2023 14:13
оновлено: 14:23
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Повітряна тривога в Україні зараз 14 грудня — загроза ракетного удару
Російський літак МіГ-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні в Україні вкотре оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали. 

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Оновлено 14:21. У Повітряних силах наголосили, що відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

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Сьогодні, 14 грудня, близько 14:08 у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу.

повітряна тривога в Україні 14 грудня
Повітряна тривога в Україні 14 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили українців про активність ворожої авіації та загрозу ракетного удару. Зокрема, з російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К. 

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Моніторингові канали нагадали, що МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. 

Згодом у ПС повідомили, що можливі пуски ракет з району Липецької області (РФ).

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