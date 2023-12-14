Повітряна тривога в Україні зараз 14 грудня — загроза ракетного удару

Російський літак МіГ-31К. Фото: google

Сьогодні в Україні вкотре оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.

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Оновлено 14:21. У Повітряних силах наголосили, що відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 14 грудня, близько 14:08 у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 14 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили українців про активність ворожої авіації та загрозу ракетного удару. Зокрема, з російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К.

Моніторингові канали нагадали, що МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Згодом у ПС повідомили, що можливі пуски ракет з району Липецької області (РФ).

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