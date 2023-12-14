Повітряна тривога в Україні зараз 14 грудня — загроза ракетного удару

В Україні повітряна тривога — у небі ворожа авіація
Сьогодні в Україні вкотре оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К.
Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні 14 грудня
Оновлено 14:21. У Повітряних силах наголосили, що відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області.
"Вся Україна — ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 14 грудня, близько 14:08 у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах попередили українців про активність ворожої авіації та загрозу ракетного удару. Зокрема, з російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К.
Моніторингові канали нагадали, що МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Згодом у ПС повідомили, що можливі пуски ракет з району Липецької області (РФ).
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