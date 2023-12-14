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В Украине воздушная тревога — в небе вражеская авиация

14 декабря 2023 14:13
обновлено: 14:23
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Воздушная тревога в Украине сейчас 14 декабря — угроза ракетного удара
Российский самолет МиГ-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Украине еще раз объявили воздушную тревогу во всех областях. С российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К. 

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Обновлено 14:21. В Воздушных силах отметили, что произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области.

"Вся Украина — ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 14 декабря, около 14:08 во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 14 декабря
Воздушная тревога в Украине 14 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили украинцев об активности вражеской авиации и угрозе ракетного удара. В частности, с российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К.

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Мониторинговые каналы напомнили, что МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

Впоследствии в ПС сообщили, что возможны пуски ракет из района Липецкой области (РФ).

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Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли удары по Херсону. Все местные жители призывали находиться в укрытиях. Вся информация уточняется.

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