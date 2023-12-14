Воздушная тревога в Украине сейчас 14 декабря — угроза ракетного удара

В Украине воздушная тревога — в небе вражеская авиация
Сегодня в Украине еще раз объявили воздушную тревогу во всех областях. С российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К.
Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.
Воздушная тревога в Украине 14 декабря
Обновлено 14:21. В Воздушных силах отметили, что произошли пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области.
"Вся Украина — ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Сегодня, 14 декабря, около 14:08 во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.
В Воздушных силах предупредили украинцев об активности вражеской авиации и угрозе ракетного удара. В частности, с российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К.
Мониторинговые каналы напомнили, что МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.
Впоследствии в ПС сообщили, что возможны пуски ракет из района Липецкой области (РФ).
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли удары по Херсону. Все местные жители призывали находиться в укрытиях. Вся информация уточняется.
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