В Україні лунає масштабна повітряна тривога
14 грудня 2023 11:10
Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ
У всіх областях України сьогодні, 14 грудня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ракетного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф", — наголосили у повідомленні.
Мапа повітряних тривог
Наразі повітряну тривогу оголошено в усіх регіонах України, тому до відбою перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, раніше армія РФ атакувала Одеську та Херсонську області. Для чергового обстрілу окупанти використали безпілотники та ракети.
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