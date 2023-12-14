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В Україні лунає масштабна повітряна тривога

14 грудня 2023 11:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні лунає масштабна повітряна тривога
Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У всіх областях України сьогодні, 14 грудня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф", — наголосили у повідомленні. 

загроза міг
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Мапа повітряних тривог

Наразі повітряну тривогу оголошено в усіх регіонах України, тому до відбою перебувайте в укриттях. 

загроза міг
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, раніше армія РФ атакувала Одеську та Херсонську області. Для чергового обстрілу окупанти використали безпілотники та ракети.

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