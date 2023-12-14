В Украине раздается масштабная воздушная тревога
14 декабря 2023 11:10
Взлет МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ
Во всех областях Украины сегодня, 14 декабря, объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения ракетного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ", — подчеркнули в сообщении.
Карта воздушных тревог
Сейчас воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, поэтому до отбоя находитесь в укрытиях.
Напомним, ранее армия РФ атаковала Одесскую и Херсонскую области. Для очередного обстрела оккупанты использовали беспилотники и ракеты.
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