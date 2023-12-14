В Украине раздается масштабная воздушная тревога

Взлет МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ

Во всех областях Украины сегодня, 14 декабря, объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ", — подчеркнули в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Карта воздушных тревог

Сейчас воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, поэтому до отбоя находитесь в укрытиях.

Карта воздушных тревог

Напомним, ранее армия РФ атаковала Одесскую и Херсонскую области. Для очередного обстрела оккупанты использовали беспилотники и ракеты.