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В Украине раздается масштабная воздушная тревога

14 декабря 2023 11:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине раздается масштабная воздушная тревога
Взлет МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во всех областях Украины сегодня, 14 декабря, объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ", — подчеркнули в сообщении.

угроза мог
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Карта воздушных тревог

Сейчас воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, поэтому до отбоя находитесь в укрытиях.

угроза мог
Карта воздушных тревог

Напомним, ранее армия РФ атаковала Одесскую и Херсонскую области. Для очередного обстрела оккупанты использовали беспилотники и ракеты.

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