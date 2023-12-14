Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ атаковала ракетами Хмельнитчину — Игнат сообщил о прилете arrow

РФ атаковала ракетами Хмельнитчину — Игнат сообщил о прилете

14 декабря 2023 17:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ атаковала ракетами Хмельнитчину — Игнат сообщил о прилете
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новинарня
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. Сразу после этого российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Атака по Хмельницкой области

"Произошел пуск ракет и они направились в Хмельницкую область, я имею в виду в Староконстантинов. Объявление тревоги было в 14:09 примерно, когда раздался сигнал по всей Украине. И фактически через 10 минут от объявления воздушной тревоги был "прилет" в Хмельницкой области", — рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подтвердил, что удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время последствия атаки отказался рассказывать.

"Пусть враг делает свои выводы. Не будем давать информацию, куда они целили, попали или не попали", — добавил Игнат.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, утром 14 декабря около 8:40 объявили воздушную тревогу в Киевской и Черниговской областях.

Приблизительно через час воздушная тревога звучала во всех областях страны. Она была связана со взлетом МиГ-31К.

Третий раз воздушную тревогу объявили около 14:00. В Воздушных силах предупредили украинцев об активности вражеской авиации и угрозе ракетного удара. В частности, с российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К.

Через час, около 15:40, стало известно о взлете 6 бортов МиГ-31К. Произошло несколько пусков ракет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме