РФ атаковала ракетами Хмельнитчину — Игнат сообщил о прилете

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новинарня

В четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. Сразу после этого российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Атака по Хмельницкой области

"Произошел пуск ракет и они направились в Хмельницкую область, я имею в виду в Староконстантинов. Объявление тревоги было в 14:09 примерно, когда раздался сигнал по всей Украине. И фактически через 10 минут от объявления воздушной тревоги был "прилет" в Хмельницкой области", — рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подтвердил, что удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время последствия атаки отказался рассказывать.

"Пусть враг делает свои выводы. Не будем давать информацию, куда они целили, попали или не попали", — добавил Игнат.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, утром 14 декабря около 8:40 объявили воздушную тревогу в Киевской и Черниговской областях.

Приблизительно через час воздушная тревога звучала во всех областях страны. Она была связана со взлетом МиГ-31К.

Третий раз воздушную тревогу объявили около 14:00. В Воздушных силах предупредили украинцев об активности вражеской авиации и угрозе ракетного удара. В частности, с российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К.

Через час, около 15:40, стало известно о взлете 6 бортов МиГ-31К. Произошло несколько пусков ракет.