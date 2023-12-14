В Україні повітряна тривога вдень 14 грудня

Російський МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні вчергове оголосили масштабну повітряну тривогу вдень 14 грудня. З аеродрому "Саваслейка" піднялися в небо літаки МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Повітряна тривога в Україні 14 грудня

Так, зафіксовано зліт одразу шести бортів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Скриншот допису Повітряних Сил

Згодом у Повітряних Силах повідомили про пуски ракет у напрямку Києва.

Скриншот допису Повітряних Сил

Згодом стало відомо про три цілі, що рухаються у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.

Скриншот допису Повітряних Сил

Водночас інша повітряна ціль рухається в сторону Житомирської області, Рівного та Луцька.

Скриншот допису Повітряних Сил

Зазначимо, що на карті повітряних тривог червоними виділені всі області України.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts

Нагадаємо, що Ігнат пояснив, що під час ворожої атаки балістичною зброєю у Києві не завжди встигають вчасно увімкнути повітряну тривогу. За його словами, така інформація надходить не одразу.