В Україні повітряна тривога вдень 14 грудня

В Україні масштабна повітряна тривога — куди летять ракети
В Україні вчергове оголосили масштабну повітряну тривогу вдень 14 грудня. З аеродрому "Саваслейка" піднялися в небо літаки МіГ-31К.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Повітряна тривога в Україні 14 грудня
Так, зафіксовано зліт одразу шести бортів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".
Згодом у Повітряних Силах повідомили про пуски ракет у напрямку Києва.
Згодом стало відомо про три цілі, що рухаються у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.
Водночас інша повітряна ціль рухається в сторону Житомирської області, Рівного та Луцька.
Зазначимо, що на карті повітряних тривог червоними виділені всі області України.
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