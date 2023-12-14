Повітряні Сили попередили про нові пуски ракет — звідки летять

Пуск російської ракети. Ілюстративне фото: соцмережі

Під час повітряної тривоги в Україні вдень 14 грудня стало відомо про нові пуски ракет. Ворог запустив їх з Курської області Росії.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Відомо, що ракети росіяни запустили у напрямку Сумській області. А самі пуски здійснювалися з Курської області Росії.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що сьогодні в Україні вкотре оголосили повітряну тривогу у всіх областях. З російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К.

Також ми писали, що Ігнат пояснив, що під час ворожої атаки балістичною зброєю у Києві не завжди встигають вчасно увімкнути повітряну тривогу. За його словами, така інформація надходить не одразу.