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Воздушные Силы предупредили о новых пусках ракет — откуда летят

14 декабря 2023 14:57
обновлено: 15:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Воздушные Силы предупредили о новых пусках ракет — откуда летят
Пуск русской ракеты. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во время воздушной тревоги в Украине днем 14 декабря стало известно о новых запусках ракет. Враг запустил их из Курской области России.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Известно, что ракеты россияне запустили в направлении Сумской области. А сами пуски совершались из Курской области России.

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Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что сегодня в Украине еще раз объявили воздушную тревогу во всех областях. С российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К.

Также мы писали, что Игнат объяснил, что во время вражеской атаки баллистическим оружием в Киеве не всегда успевают вовремя включить воздушную тревогу. По его словам, такая информация поступает не сразу.

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