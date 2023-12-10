Ігнат назвав кількість ракет і дронів, що є в запасах РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Росія вже накопичила 870 ракет різних типів, серед них "Кинджали", "Іскандери" обох типів, Х-22, "Калібри", Х-101 та Х-555. Ця кількість повітряної зброї менша порівняно з минулим роком, однак росіяни можуть виробляти та отримувати від Ірану більше дронів, ніж торік.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

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Запаси повітряної зброї РФ

За словами Ігната, за період від вересня до березня цього року росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України 1100 разів. Наші сили протиповітряної оборони знищили 750 цілей. Речник додав, що росіяни залишили собі в запасах 30 % ракет. Він також додав, що дронів було випущено приблизно стільки ж, як і ракет — 1000, а знищено також 750 БпЛА.

"Тобто в них було приблизно тільки 1600 крилатих ракет на вересень минулого року. Зараз у них і "Кинджалів", і "Іскандерів" обох типів, і Х-22, і "Калібрів", і Х-101, і Х-555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше", — вказав Ігнат.

Кількість дронів, що є в запасах РФ

"Зараз ситуація у росіян інша — в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів", — заявив речник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що під час майбутніх атак України росіяни робитимуть акцент на "Шахедах", і додав, що обстріли цим видом дронів відбувається навіть зараз, адже за останні три місяці здійснювалися атаки саме "Шахедами". Він заявив про ймовірність змішаних атак, де російська армія випускатиме по Україні і дрони, і ракети одночасно.

"Вони не просто накопичують ракети — вони відновлюють свій стратегічний запас. Адже більшість з тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоб погрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, Юрій Ігнат розповів, як Україна готується до можливих масових ударів РФ. Він заявив, що в українському небі останніми днями зростає загроза. Проте стає більше можливостей для мобільних вогневих груп наших захисників.

Додамо, бойовий безпілотник Bayraktar успішно озброюють надзвуковою ракетою. Він уже пройшов випробування та влучив у ціль на відстані 55 км.