Безпілотники Bayraktar будуть нести надзвукові ракети

Безпілотник Bayraktar випробовує надзвукову ракету. Фото: скриншот з відео

Бойовий безпілотник Bayraktar успішно озброюють надзвуковою ракетою. Він вже пройшов випробування та влучив у ціль на відстані 55 км.

Про це повідомляє компанія Baykar.

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IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testi



📍 Sinop

🎯 Menzil / Target Range: 55 km#BAYKAR 🤝 @roketsan



IHA-122 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/VGP44rsoIe — BAYKAR (@BaykarTech) December 7, 2023

Bayraktar нестиме надзвукову ракету

"Успішно пройшов випробування надзвукової стрільби ракетою IHA-122 на дальності 55 км", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Baykar

Bayraktar — це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Він здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Безпілотник та його озброєння контролюються екіпажем на наземній станції керування.

Нагадаємо, що журналісти видання The Times показали склад нових українських морських дронів Magura V5. Як відомо, вони побували на об'єкті Головного управління розвідки України, де їм показали українську техніку.

Також ми писали, що турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 млн доларів у три проєкти в Україні. Кошти підуть на будівництво заводу з виробництва безпілотників, створення сервісного центру для дронів, а також розміщення головного офісу компанії.