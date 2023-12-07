Журналісти The Times показали секретну базу ГУР з морськими дронами

Секретна база українських морських дронів. Фото: скриншот з відео

Журналісти видання The Times показали склад нових українських морських дронів Magura V5. Як відомо, вони побували на об'єкті Головного управління розвідки України, де їм показали українську техніку.

Про це пише The Times.

Читайте також:

Особливості нових дронів Magura V5

За словами журналістів, на секретній базі українські морські дрони Magura V5 оснащені:

двома камерами,

інфрачервоною оптикою,

супутниковим приймачем,

двигуном, завдяки якому дрон може рухатися зі швидкістю 83 км/год.

Крім того, його носова частина має 250-кілограмову боєголовку.

Також кореспонденти змогли побачити дрони нового покоління, які мають важчі боєголовки. Вони можуть скинути міну ще на шляху корабля і "без жодних ушкоджень повернутися на базу".

Що кажуть українські розвідники про такі дрони

Зазначається, що в ГУР розповіли журналістам про три види безпілотників. В матеріалі кажуть, що вибухівки "вистачить, щоб знищити весь Чорноморський флот Росії".

За словами командира флоту з позивним "13", йому вдалося потопити останні дві ворожі цілі в окупованому Криму 10 листопада.

Він зазначив, що тоді українські БпЛА влучили у десантні катери "Акула" та "Серна". Після такого удару вони потонули разом з бронемашиною, яка стояла на борту.

"Вони знали, що ми йдемо. Але вони нічого не могли з цим зробити. Радість була неймовірна. Метою мого життя було потопити російський корабель, а ми потопили відразу два. І, наскільки я знаю, цього ще ніхто й ніде не робив. Тепер у нас нова мета — потопити щось більше", — додав командир.

Проведення операцій зі знищення ворожих цілей у морі

Військовий зауважив, що його операції розпочалися, коли його флоту морським дроном вдалося пошкодити російський розвідувальний корабль "Іван Хурс" у травні. А також вони пошкодили і ворожий сучасний корабель "Сергій Котов".

Він пояснив, що всі ці атаки є роботою дистанційних операторів ГУР.

"Це озброєння надзвичайно ефективне. Якщо ми лише приблизно уявимо собі, скільки коштує побудувати такі кораблі, як Котов, і навчити екіпаж, то на будівництво і спорядження таких кораблів потрібні роки. Навіть якщо порахувати всі безпілотники, використані для атаки на один (корабель. — Ред.), вони в тисячі разів дешевші", — пояснив розвідник.

За його словами, після того, як вони розпочали цю операцію, РФ почала бути "обережнішою" в Чорному морі.

"Дуже важливо, чого досяг український флот — відкинув росіян, відкрив нові морські шляхи… Тепер вони більшість часу проводять біля узбережжя Криму, здійснюють рейси між Севастополем, Феодосією, Керчю, Новоросійськом. Вони більше не можуть дозволити собі подорожувати цим маршрутом так вільно, як це було до того, як ми почали роботу", — запевнив військовий.

Нагадаємо, раніше у Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському нефтяному терміналу" у Феодосії, що розташовується у тимчасово окупованому Криму.