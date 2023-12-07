Журналисты The Times показали секретную базу ГУР с морскими дронами

Секретная база украинских морских дронов. Фото: скриншот с видео

Журналисты издания The Times показали состав новых украинских морских дронов Magura V5. Они побывали на объекте Главного управления разведки Украины, где им показали украинскую технику.

Об этом пишет The Times.

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Особенности новых дронов Magura V5

По словам журналистов, на секретной базе украинские морские дроны Magura V5 оснащены:

двумя камерами,

инфракрасной оптикой,

спутниковым приемником,

двигателем, благодаря которому дрон может двигаться со скоростью 83 км/ч.

Кроме того, его носовая часть имеет 250-килограммовую боеголовку.

Также корреспонденты смогли увидеть дроны нового поколения, имеющие более тяжелые боеголовки. Они могут сбросить мину еще на пути к кораблю и "без ущерба вернуться на базу".

Что говорят украинские разведчики о таких дронах

Отмечается, что в ГУР рассказали журналистам о трех видах беспилотников. В материале говорят, что взрывчатки "хватит, чтобы уничтожить весь Черноморский флот России".

По словам командира флота с позывным "13", ему удалось потопить последние две вражеские цели в оккупированном Крыму 10 ноября.

Он отметил, что тогда украинские БпЛА попали в десантные катера "Акула" и "Серна". После такого удара они утонули вместе с бронемашиной, стоявшей на борту.

"Они знали, что мы идем. Но они ничего не могли с этим поделать. Радость была невероятная. Целью моей жизни было потопить российский корабль, а мы потопили сразу два. И, насколько я знаю, этого еще никто и нигде не делал. Теперь у нас новая цель — потопить что-то большее", — добавил командир.

Проведение операций по уничтожению враждебных целей в море

Военный заметил, что его операции начались, когда его флоту морским дроном удалось повредить российский разведывательный корабель "Иван Хурс" в мае. А также они повредили и враждебный современный корабль Сергей Котов.

Он объяснил, что все эти атаки являются работой дистанционных операторов ГУР.

"Это вооружение чрезвычайно эффективно. Если мы лишь примерно представим себе, сколько стоит построить такие корабли, как Котов, и научить экипаж, то на строительство и снаряжение таких кораблей уходят годы. Даже если посчитать все беспилотники, использованные для атаки на один (корабль. — Ред.), они в тысячи раз дешевле", — объяснил разведчик.

По его словам, после того, как они приступили к этой операции, РФ стала вести себя "осторожнее" в Черном море.

"Очень важно, чего добился украинский флот — отверг россиян, открыл новые морские пути… Теперь они большинство времени проводят у побережья Крыма, осуществляют рейсы между Севастополем, Феодосией, Керчью, Новороссийском. Они больше не могут позволить себе путешествовать по этому маршруту так свободно, как это было до того, как мы начали работу", — заверил военный.

Напомним, ранее в Крыму произошла очередная ''бавовна''. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.