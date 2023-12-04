В грудні українські воїни отримають більше дронів, ніж минулого місяця, — Міноборони

Український військовий керує дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Цього місяця Збройні Сили України отримають набагато більше дронів, ніж в листопаді. В Міноборони виділять додаткові кошти на закупівлю безпілотників, зокрема тактичного призначення.

Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю "АрміяInform".

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Збільшення виробництва дронів в Україні

"Сподіваюсь, картина на полі бою зміниться. Важливо додати, що необхідно масштабувати не лише виробництво БпЛА, але й виробництво РЕБ. Ми все більше стимулюємо активізацію внутрішніх виробництв цієї техніки. Нині для цього докладається максимум зусиль і можливих фінансових ресурсів", — запевнив він.

За його словами, наразі українські захисники використовують приблизно 70 видів дронів та понад 20 типів боєприпасів для безпілотників.

Нові зразки РЕБ

Крім того, донедавна до використання на фронті допустили шість нових зразків радіоелектронної боротьби, серед яких є і "окопні".

"Найближчим часом також планується тестування низки тактичних засобів радіоелектронної боротьби з БпЛА та засобів виявлення БпЛА", — наголосив Гаврилюк.

Нагадаємо, в Україні нині працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети "Нептун", яка змогла потопити російський крейсер "Москва". Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловості.