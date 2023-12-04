В декабре украинские воины получат больше дронов, чем в прошлом месяце, — Минобороны

Украинский военный управляет дроном. Фото: Генштаб ВСУ

В этом месяце Вооруженные Силы Украины получат гораздо больше дронов, чем в ноябре. В Минобороны выделят дополнительные средства на закупку беспилотников, в том числе тактического назначения.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью АрмияInform.

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"Надеюсь, картина на поле боя изменится. Важно добавить, что необходимо масштабировать не только производство БпЛА, но и производство РЭБ. Мы все больше стимулируем активизацию внутренних производств этой техники. Сейчас для этого прилагается максимум усилий и возможных финансовых ресурсов", — заверил он.

По его словам, в настоящее время украинские защитники используют около 70 видов дронов и более 20 типов боеприпасов для беспилотников.

Новые образцы РЭБ

Кроме того, недавно к использованию на фронте допустили шесть новых образцов радиоэлектронной борьбы, среди которых есть и "окопные".

"В ближайшее время также планируется тестирование ряда тактических средств радиоэлектронной борьбы с БпЛА и средств обнаружения БпЛА", — подчеркнул Гаврилюк.

Напомним, в Украине сейчас работают над модификацией противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", которая смогла потопить российский крейсер "Москва". Минобороны сотрудничает по этому вопросу с Министерством стратегических отраслей промышленности.