Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В декабре украинские воины получат больше дронов, чем в прошлом месяце, — Минобороны arrow

В декабре украинские воины получат больше дронов, чем в прошлом месяце, — Минобороны

4 декабря 2023 16:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В декабре украинские воины получат больше дронов, чем в прошлом месяце, — Минобороны
Украинский военный управляет дроном. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В этом месяце Вооруженные Силы Украины получат гораздо больше дронов, чем в ноябре. В Минобороны выделят дополнительные средства на закупку беспилотников, в том числе тактического назначения.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью АрмияInform.

Читайте также:

Увеличение производства дронов в Украине

"Надеюсь, картина на поле боя изменится. Важно добавить, что необходимо масштабировать не только производство БпЛА, но и производство РЭБ. Мы все больше стимулируем активизацию внутренних производств этой техники. Сейчас для этого прилагается максимум усилий и возможных финансовых ресурсов", — заверил он.

По его словам, в настоящее время украинские защитники используют около 70 видов дронов и более 20 типов боеприпасов для беспилотников.

Новые образцы РЭБ

Кроме того, недавно к использованию на фронте допустили шесть новых образцов радиоэлектронной борьбы, среди которых есть и "окопные".

"В ближайшее время также планируется тестирование ряда тактических средств радиоэлектронной борьбы с БпЛА и средств обнаружения БпЛА", — подчеркнул Гаврилюк.

Напомним, в Украине сейчас работают над модификацией противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", которая смогла потопить российский крейсер "Москва". Минобороны сотрудничает по этому вопросу с Министерством стратегических отраслей промышленности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме