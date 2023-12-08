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Беспилотники Bayraktar будут нести сверхзвуковые ракеты

8 декабря 2023 09:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Беспилотники Bayraktar будут нести сверхзвуковые ракеты
Беспилотник Bayraktar испытывает сверхзвуковую ракету. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Боевой беспилотник Bayraktar успешно вооружается сверхзвуковой ракетой. Он уже прошел испытание и попал в цель на расстоянии 55 км.

Об этом сообщает компания Baykar.

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"Успешно прошел испытание сверхзвуковой стрельбы ракетой IHA-122 на дальности 55 км", - говорится в сообщении.

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Скриншот поста Baykar

Bayraktar — это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Он способен выполнять дистанционно управляемые или автономные полеты. Беспилотник и его вооружение контролируются экипажем на наземной станции управления.

Напомним, что журналисты издания The Times показали состав новых украинских морских дронов Magura V5. Они побывали на объекте Главного управления разведки Украины, где им показали украинскую технику.

Также мы писали, что турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует 100 млн долларов в три проекта в Украине. Денежные средства пойдут на строительство завода по производству беспилотников, создание сервисного центра для дронов, а также размещение головного офиса компании.

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