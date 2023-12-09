Як Україна готується до можливих масованих ударів РФ — відповідь Ігната

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Новинарня

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в українському небі останніми днями зростає загроза. Проте стає більше можливостей для мобільних вогневих груп наших захисників.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, наразі триває серйозна підготовка до масованих ударів РФ.

"Ми бачимо застосування від 10 і більше БпЛА, інколи це буває і 75, як ми це бачили на Київщині. Загроза дійсно є серйозною, але й підготовка до неї триває серйозна. Зростають можливості мобільних вогневих груп, які стають основною силою, що збиває "шахеди" різних типів", — пояснив Ігнат.

Чи буде Росія знову обстрілювати Україну з Ту-95МС

Раніше він зазначав в ефірі телемарафону, що Росія може завдати повторного удару, використовуючи крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Він зауважив, що минулої осені та зими армія РФ витратила на обстріли України понад тисячу крилатих ракет. За його словами, тоді Україні вдавалося знищувати їх, використовуючи західне та радянське озброєння.

"Це дві батареї NASAMS, одна IRIS-T і решта всі радянські системи. Плюс ПЗРК і мобільні вогневі групи, які набирали обертів", — наголосив Ігнат.

Речник додав, що цієї зими російські окупанти можуть знову відновити обстріли крилатими ракетами.

"Чи означає те, що вони будуть і надалі ними бити — хто його знає. Поживемо — побачимо. Те, що у них немає стільки ракет, скільки було минулого року, ми вже говорили", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що точкові ракетні чи дронові удари ЗСУ по об’єктах на окупованих територіях будуть продовжуватися і надалі. Сили оборони України не планують зупиняти наступальні дії на час зими, тож такі атаки будуть частиною загальної фронтової операції.