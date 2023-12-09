Как Украина готовится к возможным массированным ударам РФ — ответ Игната

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новинарня

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в украинском небе в последние дни растет угроза. Однако становится больше возможностей для мобильных огневых групп наших защитников.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По его словам, сейчас идет серьезная подготовка к массированным ударам РФ.

"Мы видим применение от 10 и более БпЛА, иногда это бывает и 75, как мы это видели в Киевской области. Угроза действительно является серьезной, но и подготовка к ней продолжается серьезная. Растут возможности мобильных огневых групп, которые становятся основной силой, которая сбивает "шахеты" различных типов", — объяснил Игнат.

Будет ли Россия снова обстреливать Украину с Ту-95МС

Ранее он отмечал в эфире телемарафона, что Россия может нанести повторный удар, используя крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Он отметил, что минувшей осенью и зимой армия РФ потратила на обстрелы Украины более тысячи крылатых ракет. По его словам, тогда Украине удавалось уничтожать их, используя западное и советское вооружение.

"Это две батареи NASAMS, одна IRIS-T и все остальные советские системы. Плюс ПЗРК и набиравшие обороты мобильные огневые группы", — подчеркнул Игнат.

Спикер добавил, что этой зимой российские оккупанты могут снова возобновить обстрелы крылатыми ракетами.

"Означает ли то, что они будут и дальше ими бить — кто его знает. Поживем — увидим. То, что у них нет столько ракет, сколько было в прошлом году, мы уже говорили", — подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что точечные ракетные или дроновые удары ВСУ по объектам на оккупированных территориях будут продолжаться и дальше. Силы обороны Украины не планируют останавливать наступательные действия на время зимы, и такие атаки будут частью общей фронтовой операции.