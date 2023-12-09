Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как Украина готовится к возможным массированным ударам РФ — ответ Игната arrow

Как Украина готовится к возможным массированным ударам РФ — ответ Игната

9 декабря 2023 22:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как Украина готовится к возможным массированным ударам РФ — ответ Игната
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новинарня
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в украинском небе в последние дни растет угроза. Однако становится больше возможностей для мобильных огневых групп наших защитников.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Как Украина готовится к вражеским обстрелам

По его словам, сейчас идет серьезная подготовка к массированным ударам РФ.

"Мы видим применение от 10 и более БпЛА, иногда это бывает и 75, как мы это видели в Киевской области. Угроза действительно является серьезной, но и подготовка к ней продолжается серьезная. Растут возможности мобильных огневых групп, которые становятся основной силой, которая сбивает "шахеты" различных типов", — объяснил Игнат.

Будет ли Россия снова обстреливать Украину с Ту-95МС

Ранее он отмечал в эфире телемарафона, что Россия может нанести повторный удар, используя крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Он отметил, что минувшей осенью и зимой армия РФ потратила на обстрелы Украины более тысячи крылатых ракет. По его словам, тогда Украине удавалось уничтожать их, используя западное и советское вооружение.

"Это две батареи NASAMS, одна IRIS-T и все остальные советские системы. Плюс ПЗРК и набиравшие обороты мобильные огневые группы", — подчеркнул Игнат.

Спикер добавил, что этой зимой российские оккупанты могут снова возобновить обстрелы крылатыми ракетами.

"Означает ли то, что они будут и дальше ими бить — кто его знает. Поживем — увидим. То, что у них нет столько ракет, сколько было в прошлом году, мы уже говорили", — подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что точечные ракетные или дроновые удары ВСУ по объектам на оккупированных территориях будут продолжаться и дальше. Силы обороны Украины не планируют останавливать наступательные действия на время зимы, и такие атаки будут частью общей фронтовой операции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме