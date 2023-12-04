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Ігнат пояснив, чому ворог зосередив удари на Старокостянтинові

4 грудня 2023 16:50
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Павло Зінченко
редактор
Ігнат пояснив, чому ворог зосередив удари на Старокостянтинові
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Командування Повітряних сил
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські війська постійно обстрілюють Старокостянтинів Хмельницької області. Причина в тому, що там розташовується аеродром базування літаків української тактичної авіації.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Аеродром тактичної авіації у Старокостянтинові

За його словами, у Старокостянтинові знаходиться аеродром базування українських літаків тактичної авіації. При цьому він додав, що не дуже добре розуміє, чому саме цей аеродром цікавить ворога.

"Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", — зазначив Ігнат.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти стали активно застосовувати керовані авіаційні бомби. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, впродовж минулої доби було зафіксовано понад сто ударів.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявив, що негода, яка панує в Україні, не буде перешкодою для російських атак дронами-камікадзе та ракетами. Але певні складнощі у ворога, найімовірніше, таки виникнуть.

 

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