Игнат объяснил, почему враг сосредоточил удары на Староконстантинове

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Командование Воздушных сил

Российские войска постоянно обстреливают Староконстантинов Хмельницкой области. Причина в том, что находится аэродром базирования самолетов украинской тактической авиации.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Аэродром тактической авиации в Староконстантинове

По его словам, в Староконстантинове находится аэродром базирования украинских самолетов тактической авиации. При этом он добавил, что не очень хорошо понимает, почему именно этот аэродром интересует врага.

"Соответственно, это представляет для россиян интерес. У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему именно этот интересует врага больше всего", — отметил Игнат.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты стали активно применять управляемые авиационные бомбы. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, за прошедшие сутки было зафиксировано более ста ударов.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявил, что непогода, которая бушует в Украине, не будет препятствием для российских атак дронами-камикадзе и ракетами. Но определенные сложности у врага, скорее всего, возникнут.