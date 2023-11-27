Игнат раскрыл подробности эффектного уничтожения бортов РФ в небе над Брянской областью

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Ukraine Media Center

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил уничтожение российской авиации в небе над Брянской областью в мае 2023 года из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Тогда благодаря принятию нескольких нестандартных решений, украинские военные через пять минут уничтожили сразу пять бортов.

Об этом Игнат рассказал в интервью изданию "Новинарня".

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Игнат напомнил, что тогда был уничтожен один истребитель Су-34, один Су-35, два редких вертолета Ми-8МТПР-1 и еще один Ми-8.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными Силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы", — сказал он.

Спикер Воздушных сил добавил, что тогда вражеские вертолеты также были уничтожены над Черным номером.

"Еще Одесса была. Над Черным морем был сбит еще один Су-35. Это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot — это такие возможности!", — отметил Игнат.

Ранее мы рассказывали, что непогода, которая последние несколько дней царит в Украине, не будет препятствием для российских атак дронами-камикадзе и ракетами. Но определенные сложности у врага скорее всего возникнут.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал области, в которых худшая ситуация с ПВО в Украине. По его словам, от ударов РФ больше всего страдают приграничные территории.