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Ігнат прокоментував кадри роботи української ППО, які опублікували західні ЗМІ

26 листопада 2023 12:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат прокоментував кадри роботи української ППО, які опублікували західні ЗМІ
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: пресслужба Повітряних Сил ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Низка західних ЗМІ, серед яких Reuters та The Sun, показали роботу ППО в українській столиці під час масованої ворожої атаки дронів 25 листопада. Проте такі кадри не мають "чутливої інформації".

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Я бачив відео, там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео... Тому претензій немає", — пояснив він.

Які кадри заборонено публікувати

Ігнат нагадав, що у мережі забороняється поширювати фото та відео, на яких видно місце розташування систем протиповітряної оборони.

"Чутлива інформація — це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск", — наголосив речник Повітряних Сил. 

Атака "шахедів" на Київ

В ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість безпілотників. Основним напрямком для ворога стала столиця. Армія РФ запустила близько 75 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

За словами Президента України Володимира Зеленського, такі дії є "свідомим терором".

Також ми розповіли, якої шкоди завдали уламки БпЛА для цивільної інфраструктури Києва. 

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