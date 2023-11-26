Игнат прокомментировал кадры работы украинской ПВО, которые опубликовали западные СМИ

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: пресслужба Воздушных Сил ВСУ

Ряд западных СМИ, среди которых Reuters и The Sun, показали работу ПВО в украинской столице во время массированной вражеской атаки дронов 25 ноября. Однако такие кадры не имеют "чувствительной информации".

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Я видел видео, там нет ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство. Работа ПВО показывается, и командующий Воздушными силами у себя в Telegram-канале иногда благодарит наших защитников и показывает видео... Поэтому претензий нет", — объяснил он.

Какие кадры запрещено публиковать

Игнат напомнил, что в сети запрещается распространять фото и видео, где видно местоположение систем противовоздушной обороны.

"Чувствительная информация — это когда видно место пуска зенитной ракеты. Противник может это же видео иметь с нескольких точек, и на перекрестке этих точек можно безошибочно определить, откуда именно осуществлялся пуск", — подчеркнул спикер Воздушных Сил.

Атака "шахедов" на Киев

В ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Основным направлением для врага стала столица. Армия РФ запустила около 75 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, такие действия являются "сознательным террором".

Также мы рассказали, какой ущерб нанесли обломки БпЛА для гражданской инфраструктуры Киева.