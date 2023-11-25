Скільки російських "шахедів" знищили українські захисники — вражаючі цифри

Українські військові знищують ворожі цілі. Фото: Сергій Наєв

В ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти випусили по Україні рекордну кількість безпілотників. Основним напрямком для ворога стала столиця.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

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За його словами, армія РФ запустила близько 75 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Українська протиповітряна оборона знищила 71 ворожий дрон.

Точна робота ППО

Також Олещук подякував всім військовим, які захищали українське небо цієї ночі.

"Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України. Майже 40% знищених цілей у їх активі!" — наголосив генерал-лейтенант.

Скриншот допису з Telegram Миколи Олещука

Нагадаємо, на Київщині в ніч проти суботи, 25 листопада, працювала ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Після чого стало відомо про загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі, внаслідок цього постраждала 11-річна дитина.

Своєю чергою Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку окупантів. За його словами, такі дії є "свідомим терором".