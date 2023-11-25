Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Київщину атакують дрони-камікадзе — працює ППО arrow

Київщину атакують дрони-камікадзе — працює ППО

25 листопада 2023 04:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Київщину атакують дрони-камікадзе — працює ППО
У Київській області працює ППО. Фото: facebook.com/kommander.nord
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Київській області працює ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Читайте також:

На Київщині працює ППО

Як зазначили в ОВА, в повітряному просторі зафіксовано БПЛА.

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — йдеться в повідомленні Київської ОВА.

У Київській ОВА попередили про роботу ППО. Фото: скриншот

У КМВА додали, що ППО працює у передмісті столиці, і закликали не публікувати кадри роботи сил повітряної оборони.

Нагадаємо, повітряна тривога, у суботу, 25 листопада, шириться Україною. Під ударом південні та північі області. Є загроза застосування ударних БпЛА.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі