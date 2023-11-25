Київщину атакують дрони-камікадзе — працює ППО
25 листопада 2023 04:40
У Київській області працює ППО. Фото: facebook.com/kommander.nord
У Київській області працює ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.
Про це повідомляє Київська ОВА.
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Як зазначили в ОВА, в повітряному просторі зафіксовано БПЛА.
"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — йдеться в повідомленні Київської ОВА.
У КМВА додали, що ППО працює у передмісті столиці, і закликали не публікувати кадри роботи сил повітряної оборони.
Нагадаємо, повітряна тривога, у суботу, 25 листопада, шириться Україною. Під ударом південні та північі області. Є загроза застосування ударних БпЛА.
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