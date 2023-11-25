Киевщину атакуют дроны-камикадзе — работает ПВО
25 ноября 2023 04:40
В Киевской области работает ПВО. Фото: facebook.com/kommander.nord
В Киевской области работает ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
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В Киевской области работает ПВО
Как отметили в ОВА, в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА.
"Находитесь в укрытиях и других безопасных местах при сигнале воздушной тревоги" , — говорится в сообщении Киевской ОВА.
В КМВА добавили, что ПВО работает в пригороде столицы и призвали не публиковать кадры работы сил воздушной обороны.
Напомним, воздушная тревога, в субботу, 25 ноября, ширится по Украине. Под ударом южные и северные области. Есть угроза применения ударных БПЛА.
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