Зеленський відреагував на масовану атаку "шахедів" РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі Росія запустила понад 70 "шахедів", аби атакувати українські міста. За його словами, такі дії є "свідомим терором".

Про це він написав у своєму Telegram.

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"Більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що українські захисники збили більшу кількість дронів, проте не всі.

Посилення української ППО

Він зазначив, що Україна працює над тим, аби посилити ППО та збивати більше ворожих цілей.

"І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне", — підсумував Президент.

Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, під час повітряної атаки ворога сьогодні, 25 листопада, було знищено 55 "шахедів". Стільки ворожих дронів було ліквідовано у північній операційній зоні.