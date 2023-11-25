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Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" РФ

25 ноября 2023 09:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский заявил, что в эту ночь Россия запустила более 70 "шахедов", чтобы атаковать украинские города. По его словам, такие действия являются "сознательным террором".

Об этом он написал в своем Telegram.

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"Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что украинские защитники сбили большее количество дронов, однако не все.

Усиление украинской ПВО

Он отметил, что Украина работает над тем, чтобы усилить ПВО и сбивать больше вражеских целей.

"И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за совершенное", — подытожил Президент.

последствия обстрелов
Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского

Напомним, во время воздушной атаки врага сегодня, 25 ноября, было уничтожено 55 "шахедов". Столько вражеских дронов было ликвидировано в северной операционной зоне.

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