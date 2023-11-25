Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что в эту ночь Россия запустила более 70 "шахедов", чтобы атаковать украинские города. По его словам, такие действия являются "сознательным террором".
Об этом он написал в своем Telegram.
Террористические действия РФ
"Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать", — подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что украинские защитники сбили большее количество дронов, однако не все.
Усиление украинской ПВО
Он отметил, что Украина работает над тем, чтобы усилить ПВО и сбивать больше вражеских целей.
"И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за совершенное", — подытожил Президент.
Напомним, во время воздушной атаки врага сегодня, 25 ноября, было уничтожено 55 "шахедов". Столько вражеских дронов было ликвидировано в северной операционной зоне.
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