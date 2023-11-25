Сколько российских "шахедов" уничтожили украинские защитники — впечатляющие цифры

Украинские военные уничтожают враждебные цели. Фото: Сергей Наев

В ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Основным направлением для врага стала столица.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

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По его словам, армия РФ запустила около 75 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 71 вражеский дрон.

Точная работа ПВО

Также Олещук поблагодарил всех военных, которые защищали украинское небо этой ночью.

"Особенно хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Около 40% уничтоженных целей в их активе!" — подчеркнул генерал-лейтенант.

Скриншот сообщения из Telegram Николая Олещука

Напомним, в Киевской области в ночь на субботу, 25 ноября, работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.

После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе, в результате чего пострадал 11-летний ребенок.

В свою очередь Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку оккупантов. По его словам, такие действия являются "сознательным террором".