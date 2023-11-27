Ігнат розкрив подробиці ефектного знищення бортів РФ у небі над Брянською областю

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Ucraine Media Centre

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив знищення російської авіації в небі над Брянською областю в травні 2023 року із зенітно-ракетного комплексу Patriot. Тоді завдяки прийняттю кількох нестандартних рішень, українські військові за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів.

Про це Ігнат розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня".

Читайте також:

Українські військові знищили п'ять ворожих літаків

Ігнат нагадав, що тоді було знищено один винищувач Су-34, один Су-35, два рідкісні гелікоптери Мі-8МТПР-1 і ще один Мі-8.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони", — сказав він.

Речник Повітряних сил додав, що тоді ворожі гелікоптери також були знищені над Чорним номером.

"Ще Одеса була. Над Чорним морем був збитий ще один Су-35. Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області. І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot — це такі можливості!", — зазначив Ігнат.

Раніше ми розповідали, що негода, яка останні кілька днів панує в Україні, не буде перешкодою для російських атак дронами-камікадзе та ракетами. Але певні складнощі у ворога скоріш за все таки виникнуть.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав області, в яких найгірша ситуація з ППО в Україні. За його словами, від ударів РФ найбільше потерпають прикордонні території.