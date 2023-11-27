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Негода не зможе завадити російським атакам дронами-камікадзе — Ігнат

27 листопада 2023 17:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Негода не зможе завадити російським атакам дронами-камікадзе — Ігнат
Речний повітряних сил україни Юрій Ігнат. Фото: Ukraine Media Center
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Негода, яка останні кілька днів панує в Україні, не буде перешкодою для російських атак дронами-камікадзе та ракетами. Але певні складнощі у ворога скоріш за все таки виникнуть.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

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"Єдине — що через перепад температур з плюсу в мінус може бути обмерзання окремих елементів. Це може вплинути на аеродинамічні якості самого планера і він може впасти. Поривчастий та штормовий вітер істотно впливає на роботу пілотованої авіації та безпілотників", — розповів Ігнат.

За його словами, щодо нашої системи ППО, жодних перешкод для її роботи нинішня погода не становить. Виняток — мобільні групи, яким негода може ускладнити роботу.

Раніше ми повідомляли, що низка західних ЗМІ, серед яких Reuters та The Sun, показали роботу ППО в українській столиці під час масованої ворожої атаки дронів 25 листопада. Проте такі кадри не мають "чутливої інформації".

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав області, в яких найгірша ситуація з ППО в Україні. За його словами, від ударів РФ найбільше потерпають прикордонні території.

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