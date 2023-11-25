Зеленський розповів, де в Україні складна ситуація з ППО

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції Grain from Ukraine. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав області, в яких найгірша ситуація з ППО в Україні. За його словами, від ударів РФ найбільше потерпають прикордонні території.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

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Області, де складна ситуація з ППО

"Зрозуміло, що у Києві є дефіцит з ППО. Але є міста, де з ППО є реальні проблеми. Дуже складно містам, де використовується різна зброя, яка долітає. Тобто ми говоримо не тільки про ракети, про дрони, балістику. Говоримо про С-300, артилерію тощо", — сказав він.

За словами Зеленського, складна ситуація із засобами ППО фіксується у прикордонних з Росією та Білоруссю областях та в регіонах, які частково окуповані росіянами, — Запоріжжі, Херсоні, Дніпрі та Донецьку.

Водночас проблеми з ППО спостерігаються і в Сумській, Чернігівській та Черкаській областях.

Президент додав, що Україна вже передала конкретним країнам-партнерам інформацію про дефіцит ППО. Йдеться про держави, які мають на озброєнні відповідні системи або мають виробничі потужності.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ рекордною кількістю дронів Shahed. Внаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Всім їм надали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, нікого не довелося шпиталізувати.

Крім того, за словами речника Повітряних Сил Юрія Ігната, окупанти почали використовувати для атак по Україні дрони чорного кольору. Це робиться для того, аби українським захисникам неба їх було важче виявити.