Зеленский рассказал, где в Украине сложная ситуация с ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции Grain from Ukraine. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал области, в которых худшая ситуация с ПВО в Украине. По его словам, от ударов РФ больше всего страдают приграничные территории.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine.

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Области, где сложная ситуация с ПВО

"Понятно, что в Киеве есть дефицит с ПВО. Но есть города, где с ПВО есть реальные проблемы. Очень сложно городам, где используется долетающее разное оружие. То есть мы говорим не только о ракетах, о дронах, баллистике. Говорим о С" -300, артиллерию и т.д", — сказал он.

По словам Зеленского, сложная ситуация со средствами ПВО фиксируется в приграничных с Россией и Беларусью областях и в регионах, частично оккупированных россиянами — Запорожье, Херсон, Днепр и Донецк.

В то же время, проблемы с ПВО наблюдаются и в Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Президент добавил, что Украина уже передала конкретным странам-партнерам информацию о дефиците ПВО. Речь идет о государствах, имеющих на вооружении соответствующие системы или имеющих производственные мощности.

Напомним, что ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев рекордным количеством дронов Shahed. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Всем им была оказана медицинская помощь на местах или в травмпункте, никого не пришлось госпитализировать.

Кроме того, по словам представителя Воздушных Сил Юрия Игната, оккупанты начали использовать для атак по Украине дроны черного цвета. Это делается для того, чтобы украинским защитникам неба их было труднее обнаружить.